Barcellona: l’importanza di Arturo Vidal

Vidal ha qualità che nessun altro centrocampista del Barcellona possiede. Nessun interno ha la sua polivalenza

Pure in un Barcellona sperimentale come quello di San Siro, si è vista l’importanza di Arturo Vidal. Per quanto non titolare fisso e a volte non apprezzato da parte del tifo, il cileno porta doti che nessun altro centrocampista blaugrana possiede.

Oltre all’intensità che fornisce in mezzo, nessuna mezzala del Barcellona ha le sue doti nell’inserimento e nel saper dare peso in attacco. Un esempio nella slide sopra. Una delle due punte, Lucas Perez, svaria. E’ l’ex Bayern in una posizione molto avanzata, da attaccante aggiunto.