Barcellona, Messi assente contro l’Eibar e nell’allenamento odierno: il motivo

Leo Messi non giocherà l’ultima partita della stagione del Barcellona contro l’Eibar: il motivo della decisione

Leo Messi non giocherà l’ultima partita della stagione del Barcellona (in programma domani alle 18 contro l’Eibar). Il Barcellona ha spiegato in un comunicato ufficiale che il fuoriclasse argentino potrà tirare il fiato in vista dell’imminente Copa America.

«Leo Messi non si allenerà questo venerdì con il permesso dell’allenatore e non sarà presente nella convocazione per la partita contro l’Eibar di sabato. In questo modo il fuoriclasse argentino potrà affrontare una breve pausa prima della Copa América, dopo una stagione in cui è stato uno dei giocatori con più minuti in rosa»