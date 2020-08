Lionel Messi vuole incontrare il Barcellona per trovare un’intesa amichevole sull’addio: la Pulce è corteggiato dal Manchester City

Lionel Messi ha chiesto un incontro alla dirigenza del Barcellona per raggiungere un’intesa amichevole e non andare per vie legali dopo il suo addio ai blaugrana.

È questa l’indiscrezione riportata da ESPN sul futuro del fuoriclasse argentino, che nei giorni scorsi ha avviato i contatti con il Manchester City in vista della prossima stagione.