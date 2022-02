Barcellona Napoli, Velazquez: «Gli azzurri seguono Spalletti, i blaugrana non sono quelli di un tempo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex allenatore dell’Udinese Velazquez ha parlato in vista di Barcellona-Napoli

Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, in una intervista a Tuttosport ha parlato in vista di Barcellona-Napoli.

PARTITA – «Il Barcellona non è più quello di alcuni anni fa, però sul mercato ha fatto acquisti importanti, come Aubameyang, Ferran e Traoré. Ora è una squadra diversa. Il Napoli, invece, ha una dinamica di gioco ben individuata, i calciatori seguono l’allenatore che è grandissimo, ha qualità ed esperienza. Sarà una bella partita e non vedo una favorita. Sarà una eliminatoria bellissima, per i tifosi sarà un grande spettacolo. Il Napoli non prende gol perché attacca bene, con il collettivo, con ruoli ben chiari e questo aspetto gli permette di non prendere gol. Però il Barcellona ha calciatori di valore e cura bene la fase offensiva. Il Napoli è un esempio chiaro, tutti giocano per la squadra e permettono alla difesa di non soffrire. Lavorano con l’allenatore da questa estate e lottano per lo scudetto. Ripeto, è davvero un peccato che non sia una eliminatoria di Champions».

SPALLETTI – «È una brava persona ed è un ottimo allenatore, di esperienza. De Laurentiis è stato bravo a portare a Napoli uno che potrebbe sedere sulla panchina di qualsiasi squadra al mondo. Nel calcio bisogna guardare sempre a chi ha qualità: Spalletti è un esempio».

FABIAN – «Non l’ho allenato al Betis, perché lui era molto giovane, però giocava nella squadra B e si vedeva già la qualità del calciatore. Per me può fare ancora di più e può giocare in ogni squadra top, ha grande tecnica, ha equilibrio, è un calciatore moderno».