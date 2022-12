Il Newcastle fa sul serio per Depay con il Barcellona: pronti 20 milioni per l’olandese per averlo già a gennaio

Il Newcastle non perde di vista Depay ed è pronto a fare un’offerta al Barcellona già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i bianconeri inglesi, per bruciare la concorrenza in estate, quando il giocatore andrà in scadenza, sono pronti ad offrire 20 milioni ai blaugrana, che sarebbero ben felici di capitalizzare sulla cessione.