Barcellona, Rivaldo: «Messi avrà pensato all’addio dopo l’8-2…»

Rivaldo ha commentato il momento difficile del Barcellona, sua ex squadra

Rivaldo, ex fantasista del Barcellona, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il momento difficile del club blaugrana e dell’ipotetico addio di Lionel Messi.

KOEMAN – «Tutto indica che il Barcellona punterà su RonaldKoeman come nuovo allenatore del club dopo che QuiqueSetién se ne è andato. Oltre ad essere un giocatore storico del Barcellona ed essere una brava persona, ha imparato molto nella sua carriera e ha svolto un buon lavoro in diversi club in cui è stato. Certo, avrà una grossa responsabilità sulle spalle e avrà bisogno di tempo per introdurre i suoi metodi».

FUTURO MESSI – «È normale che dopo una partita del genere contro il Bayern passino molte cose nella mente dei giocatori e Messi potrebbe anche aver pensato che fosse ora di partire. Ma non prenderebbe una decisione così importante dopo tutte le voci che sono uscite. Non lo farebbe dopo una partita così perché destabilizzerebbe ulteriormente il club. Certamente era triste e ferito da questo risultato e da tutta questa stagione 2019-20, ma è molto grato ai blaugrana, ​​ha la sua vita in città e un giorno quando finirà di giocare a calcio vivrà a Barcellona. Ma non credo che prenderà questa decisione prima di essersi confrontato con la società».