Barcellona-Psg, Xavi: «Non speculeremo, per la semifinale...»

Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSG

Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barcellona contro il PSG, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

PARTITA– «Per noi oggi è una grandissima opportunità, per tutti. Abbiamo il fattore casa a nostro favore e il Montjuic, beh, non è come il Camp Nou. Luis Enrique non farà speculazioni, punterà su tutto e il suo sistema sarà pressare e salire sulla linea difensiva. È uno dei migliori allenatori al mondo e immagino un PSG coraggioso. Siamo molto emozionati, impazienti… Può essere una serata speciale. Non speculeremo. Vogliamo togliere la palla al PSG, attaccare e vincere. Per passare dobbiamo fare le cose molto bene, perché ci presseranno molto. Immagino una partita come quella dell’andata. Loro non speculano e nemmeno noi».

LUIS ENRIQUE O GUARDIOLA– «Con Luis Aragonés, sono i tre allenatori che hanno avuto più impatto su di me. Ora, pensando da allenatore, sono quelli di cui ricordo di più. Quando penso a quello che devo fare, me li ricordo tutti e tre. Mi hanno segnato».

DEMBELE’– «Penso che fosse in un momento straordinario qui al club, ma ha deciso di andarsene. Non gli porto alcun rancore e ho molto rispetto per lui».