Barella verso il recupero: Inzaghi lo aspetta per queste partite

Nicolò Barella vicino al rientro in campo: il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi punta a riaverlo a disposizione alla ripresa dei campionati

Per tutta l’ultima settimana Nicolò Barella si è allenato tra le mura di Appiano Gentile, sfruttando la sosta nazionali per tornare al 100% e per mettersi definitivamente alle spalle quell’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi dal 23 settembre. Il suo rientro è ormai vicinissimo: la distrazione al retto femorale della coscia destra è stata smaltita tanto che martedì, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri, Nicolò con ogni probabilità si allenerà assieme al resto della squadra. A riferirlo è Tuttosport.

A Simone Inzaghi poi il compito di capire (ovviamente coadiuvato dallo staff medico) se il centrocampista sardo potrà partire già da titolare al rientro dopo la sosta per la sfida dell’Inter contro la Roma, o se sarà meglio fargli iniziare il match dalla panchina (considerando come il suo sostituto, Davide Frattesi, ha giocato già contro il Belgio con la Nazionale e non verrà risparmiato da Spalletti nemmeno contro Israele). Il vero obiettivo di Inzaghi è però quello di avere Barella al 100% per la gara successiva a quella contro i giallorossi, ovvero la sfida alla Juve di Thiago Motta.