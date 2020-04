Bari, Antenucci: «Sarebbe un peccato non terminare la stagione»

Mirco Antenucci, attaccante del Bari, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando tutta l’Italia:

«Sarebbe un peccato non terminarlo sul campo, dopo aver disputato l’80 per cento delle gare. Non mi riferisco solo a chi, come noi, insegue la promozione, ma anche a quante lottano per obiettivi diversi».

OBIETTIVI – «Inseguo sempre un nuovo traguardo, personale e di squadra. Ora è la conquista della B con il Bari. Solo sognando e coltivando desideri dai un senso a ciò che fai».

RIPRESA – «Come mi immagino tutto? Una passeggiata, una pizza fuori o un gelato non saranno più così scontate come accadeva in passato. Forse torneremo ad apprezzare in maggior misura le piccole cose».