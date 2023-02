Bari, Polito: «Cheddira voleva rimanere, ma in estate…»

Le parole di Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, sulla situazione dell’attaccante marocchino in vista del mercato

Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, ha parlato del futuro di Walid Cheddira in conferenza stampa.

PAROLE – «Walid è un giocatore che ha un contratto con noi ed ha espresso una fortissima volontà di proseguire con il Bari, poi più avanti vedremo. In estate può succedere di tutto, lui ha giocato anche un Mondiale ed è normale che abbia l’ambizione di crescere e giocare in Serie A. Non penso a ciò che potrà accadere, quando arriveremo in fondo tireremo una linea. Se verranno venduti reinvestiremo per rendere la squadra sempre più forte».