Baroni: «Per il Derby voglio dare un messaggio alla mia Lazio. Emozionato per questa partita»

Baroni, le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio in vista di quello che sarà il derby contro la Roma. Le parole del tecnico biancoceleste

Domenica 5 gennaio, alle ore 20.45, andrà in scena il match di Serie A tra Roma e Lazio, derby valido per la diciannovesima giornata di campionato. A due giorni dalla sfida, oggi alle 14.30, il tecnico Marco Baroni parla in conferenza stampa.

EMOZIONI – «Si vive per queste partite. Sono meravigliose perché c’è dentro tutta la passione. Io e la squadra dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che ci deve essere nel giocare una partita così».

DIFFERENZE CON LA ROMA – «Giochiamo questa partita domenica e non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite le squadre hanno fatto gli stessi punti e dall’arrivo di Ranieri la Roma ha segnato il doppio. Sarà una sfida delicata e bellissima».

MODO DI GIOCARE – «La squadra non deve snaturarsi, altrimenti perdiamo qualcosa. Sappiamo la difficoltà della partita, ma dobbiamo giocare da Lazio».

PASSATO E TIFOSI – «È come dire che il Natale è un giorno come gli altri. Il derby è derby. Servirà tutta l’attenzione e la voglia che abbiamo sempre messo in campo. Le esperienze che ho fatto me le porto dietro, ma ora guardo avanti e guardo solo alla Lazio. Anche se domani saremo fuori casa la nostra tifoseria la portiamo sempre con noi, anche quando non gli è stato permesso di venire in trasferta».

MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Il messaggio che voglio dare è che si gioca tutti insieme, chi parte subito, chi entra dopo e chi non gioca».

PORTE APERTE DURANTE L’ALLENAMENTO – «Affrontiamo un avversario che sta bene, equilibrato. Non dobbiamo sbagliare la prestazione e nell’atteggiamento. Se fosse per me le porte aperte durante l’allenamento ci sarebbero sempre. È un regalo che vogliamo fare ai nostri tifosi. Il calcio è passione e dobbiamo regalare questo sentimento».

RANIERI – «Ranieri è stato mio allenatore a Napoli. È una persona meravigliosa e le sue parole fanno piacere. Abbiamo studiato le qualità della Roma e sono importanti».

INFORTUNATI – «Domani faremo un test su Lazzari e su Noslin per vedere se possiamo portarli con noi. Dia sta facendo benissimo e ho dei dubbi di formazione. Tutti si stanno allenando benissimo e ho difficoltà nel scegliere. Dia è entrato bene contro l’Atalanta, per noi è importantissimo».