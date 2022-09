Okaka sfida la Fiorentina: «Non partono favoriti, il Riga lo dimostra»

Stefano Okaka, attaccante dell’Istanbul Basaksehir, ha parlato della sfida contro la Fiorentina ai microfoni de Il Corriere dello Sport

«Il calcio in Turchia è cambiato. Ora arrivano giocatori come Icard, Torreira e Dele Alli. Giocatori titolari in Premier o anche allenatori e giocatori italiani. Italia? Ora non mi manca, fa parte del passato. In Turchia mi trovo bene e vivo in una bella città. Fiorentina? Non partono coi favori del pronostico. Il Riga ne è la dimostrazione. Stanno avendo grosse difficoltà ma sono convinto che si riprenderanno».

SCUDETTO – «Vedo favorite le solite Milan e Inter, ma stavolta dico anche la Roma perché la piazza può essere un traino importante per entusiasmo dovessero restare in alto fino alla fine».