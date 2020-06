Baselli, speranza Torino: si cercherà di evitare l’intervento

Dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro, si è fermato Baselli: il Torino proverà in ogni modo ad evitare l’operazione

Nuovo infortunio in Serie A: questa volta a fermarsi è stato Baselli, che ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il comunicato del club granata non parla di crociato né di lesione: questo significa che il giocatore potrebbe cavarsela con uno stop di un mese. Il Torino spera: farà di tutto per evitare l’intervento.

Lo stesso Cairo ha confermato: «Non è detto che debba operarsi né che debba stare lontano dal campo molto tempo. Aspettiamo con fiducia gli approfondimenti».