Hanno Detto

Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché»

Bastoni Napoli Inter 1

Bastoni Barcellona, Romano spiega cosa c’è di vero sull’interesse dei Blaugrana per l’acquisto del difensore dell’Inter per la prossima stagione

Il Barcellona osserva con grandissimo interesse il profilo di Alessandro Bastoni. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, il club spagnolo apprezza moltissimo il difensore dell’Inter, considerato però un elemento assolutamente cruciale e incedibile dalla propria dirigenza. L’operazione si preannuncia estremamente complicata e strettamente legata alle future disponibilità economiche dei catalani. L’eventuale assalto dipenderà dalle scelte di budget societarie: la squadra prevede infatti di investire 30 milioni per Rashford e acquistare un nuovo numero 9, fattori che potrebbero limitare il colpo in difesa.

BASTONI BARCELLONA – «Bastoni è sicuramente uno dei sogni e dei giocatori più apprezzati: il Barcellona lo adora. Ma per l’Inter è un giocatore cruciale, non uno qualunque: il link è genuino perché il Barcellona lo apprezza ma è un affare complicato. Dipenderà da quanto il Barcellona ha in mente di investire per altri ruoli: spenderà 30 milioni per Rashford e prenderà un numero 9. Dipenderà dal budget e se potranno davvero permettersi Bastoni o meno».

