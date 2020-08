Alessandro Bastoni esterna su Instagram tutta la sua delusione per la sconfitta in finale di Europa League – FOTO

Alessandro Bastoni esterna su Instagram tutta la sua delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Un breve messaggio del difensore nerazzurro, che anche ieri è stato uno dei migliori in campo.

«Fa male. Ma ci rialzeremo. Forza Inter»