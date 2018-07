Bastos può salutare la Lazio: c’è il Wolverhampton

Il Wolverhampton pronto a fare sul serio per Bastos: il club inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra enorme per il terzino della Lazio

L’avventura di Bastos alla Lazio potrebbe essere giunta alla conclusione. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’esterno potrebbe essere in Inghilterra. Sull’angolano classe 1991, infatti, ci sarebbe il forte interesse del Wolverhampton, squadra neo promossa in Premier League e molto attiva in questo calciomercato estivo. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire ai capitolini ben 20 milioni di euro, una cifra che il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito non potrebbe rifiutare. Novità sono attese nei prossimi giorni.