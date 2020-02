Batistuta stuzzica Ronaldo: «11 di fila? Complimenti! Ma riposando è più facile» – FOTO

Batistuta a Ronaldo: «11 di fila? Complimenti! Ma riposando è più facile». Il messaggio dell’ex bomber argentino a CR7

Gabriel Omar Batistuta scherza con Cristiano Ronaldo dopo che il portoghese ha eguagliato il suo record di undici partite di fila a segno nella stessa stagione di Serie A. «Felice per il suo record!!!! L’unica cosa è che riposando è più facile», ha scritto Batigol su Twitter.

Il record dell’ex bomber argentino infatti, a differenza di quello del portoghese, è avvenuto senza alcun tipo di pausa in mezzo, mentre CR7 non è stato convocato per la partita con il Brescia.