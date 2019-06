Bayer Leverkusen, ufficiale: ingaggiato l’ex Crotone Diaby

Moussa Diaby lascia il Psg. L’ex giocatore del Crotone riparte dalla Germania: ufficiale l’intesa con il Bayer Leverkusen

Ricordate Moussa Diaby? Il calciatore classe 1999 ha giocato in Italia con la maglia del Crotone, scendendo in campo in due occasioni (una da titolare, contro la Juventus nell’aprile del 2018).

Il francese, 34 presenze e 4 gol nel Psg, lascia la Francia per unirsi al Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha ufficializzato il suo arrivo. Di fatto al Leverkusen dovrà prendere il posto di Julian Brandt, passato al Borussia Dortmund.