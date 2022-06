Bayern Monaco, accordo raggiunto con Mané. Si tratta con il Liverpool

Il Bayern Monaco ha raggiunto un’intesa per il contratto di Sadio Mané. Ora manca l’accordo con il Liverpool sul cartellino

Come riferito dalla BILD, il Bayern Monaco ha un accordo totale con Sadio Mané per il contratto dell’attaccante, ormai sempre più vicino al trasferimento in Germania.

Bisogna ora trattare con il Liverpool, dal canto suo disposto a cedere il senegalese. Passi avanti importanti e trattativa che si avvicina alla fase finale.