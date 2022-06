Bayern Monaco all’assalto di Mané: pronta l’offerta. Tutti i dettagli

Bayern Monaco all’assalto di Sadio Mané: pronta l’offerta per l’esterno d’attacco in forza al Liverpool. I dettagli

Come riferito da Sport1, il Bayern Monaco ha intenzione di aggiungere un giocatore di alto livello al proprio attacco e l’indiziato numero uno è Sadio Mané.

In uscita dal Liverpool, per l’esterno offensivo i bavaresi sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro più altri 5 di bonus per strappare il sì degli inglesi.