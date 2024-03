Bayern Monaco, Romano: «Upamecano e Kim, ecco la verità»

Fabrizio Romano, giornalista esperto internazionale di calciomercato, fa il punto sui due difensore del Bayern Monaco

L’esperto di Calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla difesa del Bayern Monaco, visto che nelle ultime settimane sono aumentati i rumor di un possibile trasferimento sia di Upamecano che di Kim, quest’ultimo tra gli altri accostato anche all’Inter. Di seguito le sue parole.

«Per Upamecano non c’è nulla di concreto, a quanto ho capito. Mi hanno detto che il passaggio cruciale per le decisioni del Bayern sarà il nuovo allenatore, queste cose le pianifichi sempre con l’allenatore. Per Kim Min-jae, è lo stesso con Upamecano: la sostituzione di Thomas Tuchel sarà fondamentale. Ma il Bayern resta molto contento di Kim e del suo impegno. Abbiamo visto Matthijs de Ligt, Kim, Upamecano, tutti i difensori legati ad un’uscita, ma in realtà non si decide nulla».