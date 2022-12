Bayern Monaco: i nomi per sostituire Manuel Neuer

Il Bayern Monaco alla ricerca di un sostituto di Neuer: Nubel in pole position, alle sue spalle ci sono Sommer e Emiliano Martinez

Il Bayern Monaco è pronto a muoversi nel mercato di gennaio per trovare un sostituto di Manuel Neuer, infortunatosi sugli sci dopo l’eliminazione della Germania.

Secondo quanto riportato da Kicker, il favorito rimane Alexander Nubel, in prestito all’AS Monaco, ma ci sono anche altre soluzioni, come Sommer o, secondo il Mundo Deportivo, Emiliano Martinez.