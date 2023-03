Bayern Monaco, Muller: «É un piacere vedere giocare Mbappé: dovremo trovare un modo per fermarlo»

Le parole di Thomas Muller in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSG: «Lo 0-1 in Francia induce all’ottimismo, ma mi aspetto un ritorno bollente, non sarà facile»

Thomas Muller ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno del Bayern Monaco, chiamato a chiudere la qualificazione in Champions League contro il PSG. Di seguito le sue parole.

MBAPPÉ – «É un piacere vederlo giocare, non solo per me ma per tutti. E’ esplosivo, ma ha anche la capacità di prendere le giuste decisioni in area di rigore, va si muove come si devono muovere gli attaccanti, non è solo bello, è anche molto efficace. Dovremo cercare di impedirgli di fare il suo gioco, ma penso che se funzionerà il piano che abbiamo preparato per domani non si divertirà molto. Non dobbiamo concedergli la profondità e limitare gli spazi per i suoi scatti, ma abbiamo anche difensori coraggiosi e pronti ad accettare i duelli contro di lui. Bisognerà essere diligenti, poi è chiaro che daremo tutto per vincere e passare il turno, abbiamo il vantaggio del risultato dell’andata, ma il margine di un gol non è tantissimo».

ASSENZA NEYMAR – «Lo 0-1 in Francia induce all’ottimismo, ma mi aspetto un ritorno bollente, non sarà facile. Conosco il Psg e quando guardo le immagini delle loro partite vedo sempre che c’è il coinvolgimento di Neymar nelle azioni più pericolose, senza di lui credo che il Psg cambi modo di giocare, non dico che diventa più debole, semplicemente che cambia. Anche Neymar può decidere la partita con una delle sue giocate».