Bayern Monaco, Muller su Mbappé: «Ha avuto solo un’occasione»

Le parole di Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, sulla sfida di ritorno di Champions League contro il PSG

Thomas Muller ha parlato nella sua rubrica Muller-Mail della sfida tra Bayern Monaco e PSG.

PAROLE – «Mbappé quando è entrato in campo ha subito dimostrato le sue qualità. Ma non dovremmo perdere di vista la realtà: una delle sue azioni più pericolose è stata il gol in fuorigioco. Un giocatore come lui si trova sempre nel posto giusto per segnare. Ovviamente è un pericolo assoluto, forse attualmente il giocatore che fa più la differenza. Credo sia unico avere in rosa i primi due giocatori più forti del mondo. A Monaco ci giocheremo tutto, siamo pronti ».