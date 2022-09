Bayern Monaco, dalla Germania fanno il nome di Tuchel per il dopo Nagelsmann

Il Bayern Monaco ha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni e Nagelsmann torna in bilico e Tuchel è alla finestra

Il Bayern Monaco ha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni e Nagelsmann torna in bilico e Tuchel è alla finestra.

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex Chelsea potrebbe essere il nome ideale per l’eventuale sostituzione del tecnico bavarese. Si tratterebbe di un ritorno per lui in Germania.