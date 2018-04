Bayern Monaco, Rummenigge: «Che colpo l’acquisto di James Rodriguez»

Il dirigente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge promuove l’acquisto estivo di James Rodriguez dal Real Madrid

Sembrava potesse essere il flop del mercato estivo, invece James Rodriguez è decisamente rinato sotto la cura Heynckes. Dopo un avvio di stagione molto complicato ora il colombiano è tornato ai suoi livelli. Ormai è diventato una pedina fondamentale del Bayern Monaco che si appresta a vincere l’ennesima Bundesliga ed è ancora in piena corsa per la Champions League. A testimonianza del buon momento di forma di James sono arrivate anche le parole del dirigente dei tedeschi Karl Heinz Rummennigge.

Ecco cosa ha affermato l’ex gloria dell’Inter: « Siamo molto soddisfatti del rendimento di James Rodriguez, soprattutto sotto la gestione Heynckes. Con il Real Madrid abbiamo fissato un prezzo di 42 milioni per il diritto di riscatto. Tuttavia non abbiamo alcuna fretta e vogliamo valutare con calma la situazione». Parole di stima dunque quelle di Rummenigge, che però non lasciano intendere con chiarezza quale siano le reali intenzioni dei bavaresi. Vedremo cosa accadrà quest’estate e es effettivamente Rodriguez verrà riscattato.