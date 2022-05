Bayern Monaco, UFFICIALE: firmato Mazraoui a zero dall’Ajax. I bavaresi si assicurano il terzino in scadenza

La notizia era nell’aria da settimane, ora è ufficiale. Noussair Mazraoui ha ha firmato col Bayern Monaco fino al 2026.

L’ormai ex terzino dell’Ajax arriva a zero perché in scadenza di contratto.