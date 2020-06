Bayern, Salihamidzic: «Parole Muller su Havertz? Una scorrettezza»

La posizione di Salihamidzic a proposito delle parole di Muller sull’accostamento di Kai Havertz al Bayern Monaco

Le dichiarazioni di Thomas Muller sul possibile acquisto di Kai Havertz da parte del Bayern Monaco nonostante il taglio degli stipendi non sono piaciute alla società. Il direttore sportivo dei bavaresi Salihamidzic ha chiarito la situazione a Sky Deutschland.

«Dopo la partita di coppa, Thomas non era molto felice di come aveva giocato la squadra e forse ha sbagliato con le sue parole. Il giorno dopo ci abbiamo parlato, ci siamo seduti e gli ho detto che non aveva fatto una cosa corretta. E lui l’ha capito. È un ragazzo e un calciatore molto intelligente».