Belgio, Courtois sulla sconfitta contro l’Ucraina: «Abbiamo abbastanza qualità per ribaltare la situazione al ritorno. Non dovrebbe essere troppo difficile»

Il portiere della Nazionale belga Thibaut Courtois, dopo la sconfitta rimediata contro l’Ucraina nella gara d’andata negli spareggi della Lega A di UEFA Nations League è intervenuto al quotidiano Het Laatste Nieuws affermando che non dovrebbe essere difficile ribaltare il risultato al ritorno. A seguire il suo ritorno.

SICUREZZA – «Abbiamo abbastanza qualità per ribaltare la situazione. Sono convinto che possiamo vincere 2-0 o anche 3-0 in casa. Tutti dobbiamo fare uno sforzo in più e tutto andrà bene. Non dovrebbe essere troppo difficile».

PARTITA – «Avevamo il controllo della partita, ma dopo l’infelice gol del pareggio, abbiamo perso la calma. Dobbiamo semplicemente formare un blocco e difendere tutti insieme. Tuttavia, dobbiamo mantenere la calma e analizzare bene la partita. Sono sicuro che giocheremo una partita migliore domenica. Dobbiamo dare tutto per vincere davanti ai nostri tifosi».