Belgio, Martinez presenta la sfida con l’Olanda: «Lukaku ha preso un duro colpo, si sta riprendendo»

Roberto Martinez, Ct del Belgio ha parlato in vista della sfida contro l’Olanda e della possibilità di vedere in campo Lukaku. Le sue dichiarazioni:

«Lukaku? Ha preso un colpo violento e speriamo di recuperarlo. Si sta allenando e potrebbe anche giocare. Stesso discorso per Hazard, non ha i 90 minuti ma in ogni caso può partire dall’iniziio».