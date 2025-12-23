Bellanova Inter, l’esterno ritorna in nerazzurro a gennaio? Il giocatore rappresenta una soluzione solo in un caso. Le ultimissime su questa possibilità

Bellanova Inter, i nerazzurri dovranno intervenire a destra e il giocatore dell’Atalanta è uno dei profili vagliati da Marotta. Le ultime sulla trattativa

L’Inter si prepara a intervenire con decisione sul mercato già a gennaio, spinta dall’emergenza sulla fascia destra. Il grave infortunio di Denzel Dumfries ha costretto la dirigenza nerazzurra a cercare soluzioni immediate: l’esterno olandese, operato alla caviglia, resterà lontano dai campi per circa cinque mesi, con un rientro stimato non prima di marzo. La necessità di un sostituto che possa integrarsi subito negli schemi di Cristian Chivu ha aperto scenari concreti per la finestra di calciomercato invernale.

Tra i nomi caldi per il ruolo spunta Bellanova, una pista che ha il sapore del ritorno. Raoul Bellanova, attualmente in forza all’Atalanta, conosce già l’ambiente nerazzurro, avendo vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2022-23. In quel periodo, il terzino ha contribuito alla conquista di Coppa Italia e Supercoppa, oltre a vivere da protagonista la storica finale di Champions League a Istanbul. La possibilità di riportarlo a Milano trova terreno fertile, grazie anche alla situazione delle corsie laterali dell’Atalanta: la Dea può contare su una rosa abbondante composta da Davide Zappacosta, Nicola Zalewski, Mitchel Bakker e, all’occorrenza, Yunus Musah adattato.

Un altro elemento che favorisce l’operazione riguarda il futuro immediato: a partire dal primo luglio, Marco Palestra tornerà alla base, pronto a giocarsi le proprie carte come titolare della fascia destra. Questo scenario renderebbe meno complicata l’uscita di Bellanova dall’Atalanta, facilitando il ritorno a Milano. Il giocatore stesso sarebbe entusiasta di una chiamata dall’Inter, dove potrebbe riprendere il percorso interrotto e dare subito il proprio contributo.

Con questa soluzione, la dirigenza nerazzurra punta a superare le altre alternative sul tavolo. In precedenza erano stati monitorati nomi come Brooke Norton-Cuffy del Genoa, il croato Valincic della Dinamo Zagabria e il giovane Idrissa Touré del Pisa. Tuttavia, questi profili presentano più incognite: Touré, ad esempio, è considerato ancora troppo acerbo per garantire un impatto immediato in una squadra che lotta per lo Scudetto, mentre Norton-Cuffy e Valincic non offrono la stessa esperienza e adattabilità di Bellanova.

In sintesi, Bellanova rappresenta la soluzione più solida e immediata per tamponare l’emergenza a destra, unendo conoscenza del club, esperienza in Italia e disponibilità del giocatore a tornare. La sua possibile acquisizione potrebbe rivelarsi determinante per garantire continuità alla corsia destra e permettere a Inzaghi di affrontare la seconda parte della stagione con maggiore serenità tattica.