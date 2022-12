Dalla Spagna sono sicuri sul futuro di Bellingham, perché il centrocampista inglese vorrebbe soltanto il Real Madrid

Secondo quanto riportato da As, il centrocampista rifiuterebbe il ritorno in Premier League per favorire il suo arrivo ai Blancos. L’alternativa degli spagnoli è Enzo Fernandez.