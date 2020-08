Belotti, attorno a lui nascerà il Toro di Giampaolo

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, dovrebbe essere uno dei punti fermi del nuovo corso di Marco Giampaolo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti sarà uno dei punti fermi del nuovo Torino, targato Marco Giampaolo. Gli attaccanti avuti dall’ex allenatore del Milan sono spesso andati in doppia cifra, motivo per cui un attaccante come Belotti può essere ben valorizzato dal neo allenatore granata.

In questi anni il presidente Urbano Cairo ha inoltre sempre respinto le offerte pervenute proprio per il Gallo. Il direttore sportivo, Davide Vagnati, ha invece speso belle parole sul capitano del Torino secondo cui uno del suo calibro lo vorrebbe sempre nella sua squadra.