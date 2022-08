Belotti, la confessione di Okan: «Obiettivo del Galatasaray, ma vuole restare in Italia»

Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Belotti nel club turco

Ancora da scrivere il futuro sul calciomercato di Andrea Belotti, sul quale è intervenuto anche il tecnico del Galatasaray Okan Buruk in conferenza stampa. Ecco le sue parole, di fatto un assist alla Roma:

FUTURO – «Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi».