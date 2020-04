Benatia: «Progetto Roma? Troppe cessioni negli ultimi anni»

Medhi Benatia elenca le principali differenze fra i progetti di ricostruzione del club di Roma e Juventus: le parole del difensore

Medhi Benatia nel corso dell’intervista concessa a Il Tempo ha spiegato perché secondo lui il progetto di ricostruzione della Juventus ha avuto maggiore successo di quello della Roma.

«La Juventus ripartì con un progetto serio: prese Pogba a zero, Barzagli quasi a scadenza, Bonucci dal Bari. Perché la Roma non ce la fa? In sette anni ha venduto Alisson, Salah, Nainggolan, Pjanic, Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia, Gervinho. Credo troppi. Se li avesse tenuti, avrebbe vinto qualcosa. II problema è nella gestione».