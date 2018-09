Benatia non ci sta: «Ora basta bugie, io sto benissimo!» – VIDEO

Benatia contro i media marocchini: il difensore juventino, con una serie di messaggi su Instagram, nega le voci di infortunio circolate nel suo Paese e spiega perché non ha giocato finora

Stavolta Medhi Benatia non ci sta: dopo giorni di chiacchiere e gossip riguardanti le proprie condizioni fisiche, il difensore della Juventus – non nuovo ad uscite decisamente dure nei confronti dei media, soprattutto quelli del suo Paese – ha deciso di dire tutta la verità. Lo ha fatto tramite una serie di stories rilasciate direttamente tramite il proprio account ufficiale su Instagram nella serata di ieri. In Marocco era stato scritto di un sospetto infortunio del difensore: senza esitazioni, qualcuno aveva avanzato sospetti sul certificato medico inviato dalla Juventus alla nazionale nordafricana, tanto da mettere in dubbio le reali condizioni fisiche del giocatore bianconero. «Intervengo di nuovo per smentire ancora una volta l’articolo di Atlas (un noto quotidiano marocchino, ndr): follia pura! Io non sono infortunato per fortuna, anzi sto molto bene – ha detto Benatia senza metti termini – . C’è stato un certificato medico inviato dalla Juve al Marocco, ma l’infortunio di cui tutti parlano semplicemente non è vero: se lo sono inventati».

Qual è la verità allora? Perché Benatia non ha giocato questo inizio di stagione con la Juventus e non è andato nemmeno in nazionale? Lo spiega lui stesso: «Per regolamento, chi non va in nazionale deve farsi vedere dal medico delle selezione, ma io non sto male: Atlas, dovete smetterla di inventare bugie! Finora non ho giocato con la Juve semplicemente perché non sono ancora in forma e devo lavorarci su: non sono infortunato e c’è un certificato medico che lo dimostra chiaramente, basta inventare cose». Spazzate via così anche le voci che davano il marocchino come insofferente riguardo alle ultime scelte di Massimiliano Allegri. Almeno per il momento.