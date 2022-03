Benfica, Meité: «Concentrati in difesa e cinici in attacco. Nunez? Vuole migliorare sempre». Le parole dell’ex-Milan

Il Benfica batte l’Ajax a grazie al colpo di testa di Darwin Nunez e vola ai quarti di Champions League. A fine gara l’ex Torino e Milan Meité ha parlato a Sky commentando la sfida:

«L’Ajax gioca bene, vuole sempre la palla, ha giocatori di qualità ma noi sapevamo cosa fare. Eravamo molto concentrati ed organizzati in fase difensiva e siamo riusciti a contenerli; poi siamo stati cinici ad andare in vantaggio. Nunez? Bravissimo ragazzo, umile, ha voglia di lavorare e di migliorare per andare sempre più avanti. Serata splendida, meravigliosa, sono felicissimo. Italia? Mi manca, è la mia seconda casa»