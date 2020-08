Benfica, fatta per l’arrivo di Cavani: ingaggio di 10 milioni all’anno

Il Benfica è pronto ad accogliere Edinson Cavani: ultimi dettagli da sistemare con l’attaccante che percepirà 10 milioni a stagione

Quasi tutto fatto per l’arrivo di Edinson Cavani al Benfica. Come riporta Sky Sport l’attaccante uruguaiano sarà lunedì in Portogallo per sistemare gli ultimi dettagli con il club portoghese e firmare il suo nuovo ricchissimo contratto.

L’ex PSG, infatti, guadagnerà circa 10 milioni a stagione per tre anni con il Benfica. Nel weekend saranno sistemati le ultime pratiche burocratiche tra le parti.