Napoli, sindaco Manfredi: «Ristrutturare il Maradona è possibile, ecco COME»

Le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, sulla possibile ristrutturazione dello stadio Maradona. I dettagli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato a margine della presentazione della Biennale del futuro dello Stadio Maradona.

PAROLE – «Credo che nel giro di qualche settimana ci sarà il tavolo. Ci sono tanti soggetti coinvolti e ho raccolto la forte disponibilità del ministro Abodi, del ministro Fitto e del ministro Giorgetti e anche il presidente De Laurentiis si è convinto della scommessa di una grande ristrutturazione del Maradona. Ora ci sono tutti gli ingredienti giusti: è stato un lungo lavoro che ho condotto in questi mesi perché le grandi cose si fanno solo se siamo in grado di avere interlocuzioni ai massimi livelli e credibilità di un progetto realizzabile perché altrimenti restano solo tante parole. Abbiamo cambiato registro, noi lavoriamo sulla concretezza e sull’affidabilità delle nostre proposte. Dobbiamo avere in anticipo la garanzia dell’approvazione del progetto dal punto di vista della compatibilità e per la realizzazione degli Europei, rispetto ai quali c’è già l’impegno del Governo nazionale affinché Napoli sia sede. La grande ristrutturazione del Maradona è l’opportunità per la società di avere uno stadio molto moderno e per la città di avere un impianto omologato per poter accogliere tutte le competizioni internazionali. È un passaggio molto importante pe la città».