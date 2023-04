Benfica Inter: le 3 sicurezze nerazzurre in Champions League

Si avvicina una gara fondamentale per la stagione dell’Inter – prescindendo dal cammino complessivo – quali sono le certezze europee di Simone Inzaghi. Chi sono i giocatori che finora hanno disputato una grande Champions League? Ecco tre nomi.

BARELLA – Valga per tutti il doppio confronto con il Barcellona. Come si è misurato con Pedri a San Siro e la splendida performance al Camp Nou, gemma dell’anno con il diamante del gol.

ONANA – Il portiere delle grandi notte europee. Gli ottavi lo hanno dimostrato. Magari con il Porto si sarebbe anche passati, ma certamente ha funzionato da rafforzativo delle possibilità con una serie di interventi che fanno sperare in una cosa: se c’è bisogno di un miracolo, lui è in grado d’inventarlo.

BASTONI – Vera affidabilità di un giocatore in crescita. Il cammino nel girone gli ha fatto bene, rafforzandolo in sicurezza e autostima e rendendolo pronto per le grandi imprese.