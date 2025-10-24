Benitez Panathinaikos, è ufficiale l’arrivo in panchina del tecnico spagnolo: i dettagli del contratto e gli obiettivi che si è posto il club greco

Benitez Panathinaikos: il ritorno di Rafa nel calcio europeo. Il tecnico spagnolo è pronto ad iniziare questa nuova avventura in Grecia

Rafa Benitez torna a sedersi su una panchina dopo due anni di pausa: il celebre allenatore spagnolo guiderà il Panathinaikos nel campionato greco. L’annuncio del club di Atene ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, che sperano di vedere il ritorno di un tecnico di grande esperienza e carisma. Il Panathinaikos, attualmente impegnato anche in Europa League, ha sinora collezionato una vittoria e due sconfitte nella competizione continentale, segno di un inizio di stagione ancora da consolidare.

Benitez, 65 anni, porta con sé un curriculum prestigioso: ha guidato club di assoluto rilievo come Real Madrid, Inter, Liverpool, Chelsea, Napoli, Valencia, Everton e Newcastle, e più recentemente ha allenato il Celta Vigo. Durante la sua carriera ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui due titoli di Allenatore UEFA dell’Anno nel 2004 e 2005. L’anno più memorabile rimane il 2005, quando sollevò la Champions League con il Liverpool nella leggendaria finale di Istanbul contro il Milan, una vittoria entrata nella storia del calcio mondiale.

Oltre alla Champions League, Benitez ha vinto due Coppe UEFA, con Valencia e Chelsea, e la Coppa Italia con il Napoli nel 2014. Questi successi confermano la sua abilità nel gestire squadre in competizioni sia nazionali sia europee, rendendolo la scelta ideale per un club come il Panathinaikos, che punta a rinnovarsi e a tornare competitivo ai massimi livelli.

Il club greco ha scelto Benitez per avviare una vera e propria ristrutturazione tecnica e tattica, con l’obiettivo di riportare il Panathinaikos alla vittoria della Super League greca, un titolo che manca nelle bacheche del club dal 2010. L’arrivo dello spagnolo rappresenta quindi una svolta strategica: non solo per i risultati immediati, ma anche per rilanciare l’immagine e l’organizzazione del club nel lungo periodo.

Il contratto firmato da Benitez lo legherà al club fino al 2028, con un compenso annuo di 3,5 milioni di euro. L’accordo riflette la fiducia del club nel progetto dello spagnolo e nella sua capacità di costruire una squadra competitiva, capace di contendere la leadership della Super League e ottenere risultati in Europa League.

Con il ritorno di Rafa Benitez, il Panathinaikos si prepara a vivere una nuova era: un mix di esperienza internazionale, leadership consolidata e ambizione. I tifosi greci attendono con entusiasmo di vedere come il tecnico spagnolo riuscirà a trasformare la squadra, riportandola ai vertici del calcio ellenico e rendendo il club nuovamente protagonista anche sul palcoscenico europeo.