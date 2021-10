Benzema: «Mbappè al Real, lo ha detto lui. Pallone d’Oro? Ci penso»

Karim Benzema ha parlato della possibilità di vedere Mbappè al Real Madrid e del Pallone d’Oro: le sue dichiarazioni

Karim Benzema ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Le sue parole.

MBAPPE REAL MADRID – «Se mi aspetto di vedere Mbappé al Real Madrid la prossima stagione? L’ha detto lui stesso. Vuole sperimentare qualcos’altro. Giocherà per il Real un giorno. Non so quando. Ma verrà. È solo una questione di tempo».

PALLONE D’ORO – «Devi pensarci quando hai ambizione. Ma non deve essere un’ossessione che ti rifocalizza su te stesso, nel dire che devi assolutamente brillare individualmente e segnare gol per te stesso. Se devi vincerlo, è per quello che sei, per quello che dimostri in campo, per quello che faccio».

NAZIONALE – «Sono tornato per vincere un titolo con la Francia. Basta guardare questa Final 4, con Belgio, Italia e Spagna. Pesa. Devi sempre vincere quello che hai la possibilità di vincere. Soprattutto per me con i Blues. Ecco cosa significa essere un concorrente».