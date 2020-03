Benzema, frecciata a Giroud: «Non confondiamo la F1 con i kart…»

Karim Benzema ha rifilato una frecciata nei confronti del connazionale Olivier Giroud. Le parole dell’attaccante del Real

Karim Benzema senza peli sulla lingua nel corso di una diretta Instagram. L’attaccante del Real Madrid, incalzato da un amico che gli chiedeva un parere su Olivier Giroud, ha scoccato questa frecciata nei confronti del connazionale.

«Risponderò una volta per tutte, sarò breve: non confondiamo la Formula 1 con il Kart. E sono ancora gentile. Ora andiamo oltre. Non parlerò più di lui. So di essere la Formula 1».