Sassuolo News

Berardi, Sassuolo a vita: ufficiale il rinnovo al 2029

1 minuto ago

Domenico Berardi

Berardi, Sassuolo a vita: ufficiale il rinnovo al 2029. L’esterno, simbolo assoluto della società emiliana, sarà neroverde per 20 anni

Sassuolo e Domenico Berardi, un legame destinato a durare. Il club neroverde ha ufficializzato il rinnovo del contratto della sua bandiera, che ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante, simbolo assoluto della squadra emiliana, prosegue così una storia iniziata ben quattordici anni fa, che lo ha visto protagonista in tutte le tappe cruciali del club, a partire dalla storica promozione in Serie A. Una fedeltà celebrata solo pochi giorni fa, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Catanzaro, quando Berardi ha tagliato il prestigioso traguardo delle 400 presenze con la maglia del Sassuolo.

Adesso, con una nuova stagione di Serie A ormai alle porte, arriva questo importante rinnovo per altre quattro stagioni, a consolidare ulteriormente un rapporto indissolubile. «Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia» ha dichiarato l’esterno subito dopo la firma, ribadendo ancora una volta il suo profondo attaccamento ai colori neroverdi.

