Bergomi CHIARO su Lukaku: «Alla Roma ha fatto MALE rispetto all’Inter. ECCO PERCHE’»

Intervenuto a Sky, Bergomi, ex Inter, ha parlato così di Lukaku e di quello che potrebbe essere il suo futuro in ottica calciomercato.

PAROLE – «Questo giocatore continuo a pensarlo bene nel nostro campionato. Col Belgio è cresciuto nel finale, ha permesso a De Bruyne di arrivare al tiro e ha creato anche chance per sé stesso. Come l’ho visto l’ultimo anno alla Roma? Sicuramente meno bene di quando giocava all’Inter, quando e è stato decisivo per lo scudetto. Conte mi sembra l’allenatore giusto per lui. Dicono non sia semplice allenarlo a livello fisico, ma con Conte ha trovato un feeling particolare».