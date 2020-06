Bergomi e quelle “Notti Magiche”: «La ferita non si è rimarginata»

Beppe Bergomi, ex calciatore azzurro in campo durante Italia ’90, racconta le emozioni di quel Mondiale perso inaspettatamente

Nonostante i 30 anni passati, la ferita di Italia ’90 non si è rimarginata. A raccontare le emozioni di quel torneo è Beppe Bergomi, ex difensore azzurro, in campo in quello sfortunato Mondiale. Le sue parola a La Gazzetta dello Sport.

«La ferita non si è rimarginata. Quello era un Mondiale che doveva essere nostro, per la qualità del gioco che esprimevamo e perché giocavamo in casa. Non aver vinto quel Mondiale resta un rimpianto. Noi giocatori, i 22 di Vicini, siamo ancora in contatto e su Whatsapp abbiamo creato “Notti Magiche”. La partita contro l’Argentina non l’ho mai rivista. Sarebbe un dolore troppo forte».