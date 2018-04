Bernard-Inter: accordo lontano per due motivi

L’Inter cerca un profilo importante per l’attacco. Bernard è nel mirino dei nerazzurri ma sembra allontanarsi: le ultimissime

L’Inter vuole Bernard e Marlos dello Shakhtar Donetsk. Il primo ha un contratto in scadenza in estate e andrà via a parametro zero. L’Inter, che cerca un ‘nuovo Salah’ per Spalletti, ha messo nel mirino i due brasiliani dello Shakhtar ma sarà molto complicato chiudere l’intesa con il classe ’92 in scadenza di contratto. Il giocatore ha annunciato l’addio ma l’operazione è molto complicata.

Secondo Tuttosport l’Inter sta valutando i costi dell’operazione. Un acquisto a parametro zero ha comunque dei costi importanti: il giocatore chiede tanto di ingaggio e anche gli agenti sparano alto con le commissioni. L’operazione Bernard per l’Inter rischia di naufragare per i costi. Fra l’altro, dietro al brasiliano potrebbe esserci Kia Joorabchian, agente ha ha portato a Milano Gabigol e Joao Mario. Le quotazioni del classe ’92 dello Shakhtar sono in netto calo.