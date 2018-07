Il Milan fa sul serio per Bernard. Il giocatore è svincolato e Leonardo incontrerà l’agente per capire i margini di manovra

Il Milan si muove per Bernard. Il nuovo Milan di Leonardo e del Fondo Elliott potrebbe avere un tocco carioca. Il club rossonero ha nuovamente messo nel mirino Rodrigo Caio, difensore centrale classe ’93 del San Paolo, ma potrebbe chiudere molto presto i discorsi per Bernard. L’esterno offensivo, classe ’92, si è recentemente liberato dallo Shakhtar Donetsk. Il giocatore non ha firmato il rinnovo con il club ucraino e può andare via. Il Milan continua a lavorare con la Juventus sul maxi-affare che potrebbe coinvolgere Higuain, Bonucci e Caldara ma nelle prossime ore il Milan dovrebbe incontrare gli agenti di Bernard.

Il giocatore brasiliano, che ha passaporto spagnolo (aspetto questo da non sottovalutare), è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Il giocatore vorrebbe chiedere un ingaggio fra i 3,5 e i 4 milioni di euro, cifre tutto sommato alla portata del club rossonero. Gli esterni offensivi titolari del Milan saranno Suso e Calhanoglu ma serve un sostituto all’altezza e il brasiliano potrebbe diventare un’arma importante per Rino Gattuso. Nuovo possibile colpo a parametro zero per il Milan. Dopo gli arrivi dei vari Halilovic, Reina e Strinic, i rossoneri puntano Bernard.