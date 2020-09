Berni: «L’Inter mi mancherà. E io mancherò a lei»

Tommaso Berni ha rivissuto il suo addio all’Inter al termine della stagione: le dichiarazioni dell’ex terzo portiere nerazzurro

Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter che quest’anno ha visto il suo contratto scadere, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com

INTER – «Iniziai a fare provini su provini e arrivò l’Inter. Che emozione, dopo gli allenamenti sfidavo il gelo e mi mettevo a guardare i vari Ronaldo, Vieri e Recoba da dietro i cartelloni pubblicitari. Rischiavo di tornare a casa con 40 di febbre, ma non mi importava. Nel 2014 ero al Torino, dove non mi avevano mai dato una possibilità. Chiesi al mio procuratore di poter andare a giocare altrove. Un giorno mi chiama e mi dice dell’Inter: ‘Dai, non mi prendere in giro, trovami qualcosa. Va bene anche in B’, gli rispondo. ‘Ok’, mi fa. Probabilmente non ci credeva nemmeno lui. Poi mi chiamò ancora e mi disse che mi volevano davvero. Se ho insegnato qualche trucchetto ad Handanovic? Non scherziamo, Samir para davvero. Io ho sempre fatto un po’ finta! Dispiace lasciare l’Inter, anche perché sono convinto che presto alzerà trofei importanti. Mi mancherà la panchina di San Siro. E io mancherò a lei. Non ci sarà più un matto che esulta ad ogni gol o che si faccia buttare fuori».