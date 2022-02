Bertolini, obiettivo Algarve Cup: «Torneo di prestigio, capiremo a che punto siamo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Milena Bertolini ha parlato dei prossimi obiettivi nella Algarve Cup

Milena Bertolini ha rilasciato un commento sulla Algarve Cup al sito ufficiale della FIGC, ecco le sue parole:

LE PAROLE – «È un torneo prestigioso che ci darà l’opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in vista delle importanti sfide di qualificazione al Mondiale del 2023 in programma ad aprile. Affronteremo nazionali di prima fascia, saranno partite difficili e molto intense dal punto di vista fisico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all’Europeo, e questo mi consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro».